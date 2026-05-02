"L'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità". Così, su X, la premier. Parole di cordoglio anche da Mattarella, dal presidente del Senato, La Russa e dal sindaco di Bologna, Lepore oltre che da esponenti del mondo dello sport ascolta articolo

La morte di Alex Zanardi ha colpito particolarmente il mondo dello sport ma non solo. Tra le personalità che hanno voluto ricordare l'ex atleta paralimpico anche la premier, Giorgia Meloni. "L'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d'animo fuori dal comune", ha scritto la leader di FdI su X. "Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. A nome mio e del Governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie di tutto, Alex".

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Mattarella: "Dolore per la sua morte, punto di riferimento anche oltre lo sport" "Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualita, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo". Lo ha riferito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica", ha aggiunto ancora il capo dello Stato. Il ricordo di La Russa e del sindaco Lepore "È con sincero e profondo dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, straordinario esempio di forza, coraggio e determinazione. Un grande campione italiano, capace di trasformare le difficoltà in un messaggio di speranza per tutti. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze, mie personali e del Senato della Repubblica". Questo il ricordo del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Con la scomparsa di Alex Zanardi, "Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita. Anche per questo il Comune di Bologna gli conferì il Nettuno d'oro nel 2012: per aver 'dimostrato di essere un grande campione nella vita e nello sport, e grazie al suo impegno nel sociale ha ridato speranza a molte persone disabili, diventandone punto di riferimento'". Queste invece le parole del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ricordando l'ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo. "Il più profondo cordoglio mio e dell'amministrazione comunale alla moglie, alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tantissimi tifosi. Bologna saprà ricordarlo degnamente", ha aggiunto Lepore. Approfondimento Alex Zanardi: le corse, l'incidente e le medaglie. FOTOSTORIA

Le parole di Tajani, Fontana, Salvini e Schlein "Alex Zanardi ha insegnato a tutti cosa significa non arrendersi mai. Un esempio straordinario di forza, dignità e amore per la vita, che resterà nel cuore degli italiani. Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari". Così, in un post su X, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha voluto ricordare Zanardi. "La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto carico di commozione. È stato molto più di un campione: un esempio straordinario di forza, dignità e amore per la vita. Il suo sorriso e il suo coraggio resteranno per sempre una lezione per tutti noi. Ciao Alex!". Lo ha scritto sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. "Buon viaggio Alex, grande uomo, sportivo e combattente". Questo, invece, il messaggio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. "La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto profondo nello sport italiano e nel cuore di tutto il Paese. Con la sua forza, la sua tenacia e la sua umanità ha saputo trasformare le prove più dure della vita in un messaggio di coraggio e speranza per tutte e tutti. È stato un esempio straordinario di dignità, determinazione e amore per la vita. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie personali e di tutta la comunità del Partito Democratico". Questo il ricordo, in una nota, della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Abodi: "Si spegne una luce straordinaria" "Si spegne una 'luce' straordinaria, una persona che ha lasciato il segno, un uomo e uno sportivo meraviglioso che ci ha insegnato ad amare la vita, profondamente, intensamente e interamente, in tutte le sue forme, anche quando te ne lascia solo una parte: AlexZanardi . Alex è andato oltre l’ordinario, nella velocità, di fronte agli ostacoli, tra la vita amata e la morte più volte ricacciata indietro. Sempre". Lo ha scritto su X il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ricordando il campione scomparso all'età di 59 anni. "Alex, un esempio di forza, dignità, tenacia, passione, generosità, sensibilità e umanità, un testimone sempre attivo del Paralimpismo quotidiano e diffuso, così prezioso ben oltre le competizioni sportive -aggiunge Abodi-. Alex ha saputo andare al di là del limite, trasformandolo in opportunità, ha affrontato ogni difficoltà facendola sembrare normale, ha dato un volto al coraggio e alla speranza. Alex ha dato un sorriso al dolore". Approfondimento Incendio nella villa di Alex Zanardi, l'ex pilota trasferito a Vicenza