Incendio nella villa di Alex Zanardi, si valuta il suo trasferimento

Sport

Dal terribile incidente a una seconda vita, tutta vissuta al massimo. Alex Zanardi è non solo un campione ma anche un simbolo di rinascita e uno dei volti più riconoscibili e amati dello sport paralimipico. È stato campione di Cart e superturismo. Dopo un'esperienza in F1, il 15 settembre 2001 è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico che gli ha tolto gli arti inferiori. Poi l'amore per il paraciclismo, con 4 medaglie d'oro alle Paralimpiadi e 8 titoli ai campionati mondiali su strada