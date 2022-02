Alex Zanardi, concluso primo ciclo cure a centro iperbarico di Ravenna

Le cure stanno dando buoni risultati e in primavera l'atleta dovrebbe tornare al centro per un secondo ciclo, più breve. Il direttore del centro, Pasquale Longobardi, contattato dal quotidiano romagnolo, ha affermato: "Posso dire che di certo Alessandro è una persona con una carica immensa: l'ha trasmessa lui a me. Si è presentato qui con una grande voglia di lavorare. Si è trattato di un mese impegnativo per noi ma soprattutto per lui, alla fine aveva comprensibilmente voglia di tornare a casa". Zanardi, secondo quanto riportato, si è sottoposto a fisioterapia in camera iperbarica. "Si tratta di una procedura medica più efficiente della normale fisioterapia: il paziente viene stimolato con una miscela di ossigeno ed elio mentre svolge gli esercizi" spiega Longobardi.

Gli incidenti

Una carriera quella di Alex Zanardi segnata da terribili incidenti ma anche dalla voglia di non mollare mai. Il 15 settembre di vent’anni fa il pilota venne coinvolto in un incidente spaventoso in pista. Gli rimase in circolo solo un litro di sangue e l’equipe medica che lo soccorse gli amputò entrambe le gambe per salvargli la vita. Il 19 giugno 2020, un altro terribile incidente a Pienza, nel senese, dove resta gravemente ferito dopo essersi scontato contro un camion mentre era a bordo della sua handbike. Ed è a Siena che Zanardi viene ripetutamente operato per poi essere trasferito in Lombardia nella clinica specializzata per la riabilitazione Villa Beretta in provincia di Lecco. Poi un nuovo trasferimento, in seguito ad un suo peggioramento, al San Raffaele di Milano dove è rimasto nel reparto di terapia intensiva ed è stato ripetutamente sottoposto a intervento. In seguito Zanardi è stato curato a Padova e poi a Ravenna.