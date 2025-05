Sciopero nazionale treni 6 maggio 2025: orari e fasce di garanzia

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero del personale ferroviario per domani, martedì 6 maggio, che durerà otto ore, dalle 9 alle 17, e coinvolgerà i dipendenti di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Tper. Possibili impatti anche su Italo e molte imprese minori, sia nel settore passeggeri che merci ascolta articolo

Domani, martedì 6 maggio, i treni si fermano per uno sciopero del personale ferroviario indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. La mobilitazione durerà otto ore, dalle 9 alle 17, e coinvolgerà i dipendenti di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Tper. Possibili impatti anche su Italo e molte imprese minori, sia nel settore passeggeri che merci. I sindacati hanno motivato lo sciopero con l’impossibilità di raggiungere un accordo con le aziende per il rinnovo del contratto nazionale di mobilità, scaduto quasi un anno e mezzo fa, il 31 dicembre del 2023.

L'avviso di Trenitalia ai viaggiatori Sul sito di Trenitalia è comparso un avviso ai viaggiatori di Ferrivie dello Stato e di Trenord. Nel comunicato viene specificato che dalle ore 9:01 alle ore 17:00 di martedì 6 maggio 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi si possono ricevere anche attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito www.trenord.it o tramite l'App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Lo sciopero di Usb All'agitazione sindacale di otto ore del comparto ferroviario si aggiunge anche uno sciopero di 24 ore proclamato da USB: si parte alle 21 di oggi, lunedì 5 maggio. La mobilitazione copre anche il trasporto locale su rotaia. Il rischio di disagi è quindi concreto e diffuso, con effetti che potrebbero estendersi anche oltre la sola giornata del 6 maggio.

Orari e fasce di garanzia Lo sciopero nazionale principale di martedì 6 maggio 2025 inizierà dalle 9.01 alle 17. Trenord specifica che le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale e inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10. L'agitazione parallela USB comincerà dalle 21 di lunedì 5 maggio fino alle 20.59 di martedì 6, con coinvolgimento anche del trasporto merci e dei servizi locali. Per limitare i disagi, saranno attivate le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 al mattino e dalle 18 alle 21 alla sera.

I possibili disagi I disagi riguarderanno soprattutto la fascia oraria centrale del 6 maggio. Alcune corse saranno comunque garantite. Nello specifico, per quanto riguarda i treni regionali saranno possibili cancellazioni o ritardi tra le 9.01 e le 17. Sulla lunga percorrenza numerosi collegamenti fuori dalle fasce protette saranno a rischio soppressione. Sono attese ripercussioni anche per i collegamenti internazionali sui treni verso Austria e Germania. L'agitazione avrà ricadute diversificate a livello locale. A Milano e Lombardia Trenord garantirà la circolazione solo nelle fasce protette; disagi previsti su numerose tratte suburbane e regionali. In Campania lo sciopero si intreccia con quello delle funicolari ANM, previsto per oggi lunedì 5 maggio (fascia 9-17). Nelle altre aree coinvolgimento diffuso anche di aziende regionali e cooperative, con mobilitazioni distribuite su tutto il mese.

A cosa fare attenzione per restare informati sullo sciopero Bisogna sapere che alcuni treni a lunga percorrenza saranno comunque operativi, tra cui gli Eurocity Trenord da/per Vienna e Monaco. Prima di partire è bene consultare i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie dove si trova l'elenco aggiornato dei convogli garantiti. Inoltre le fasce protette valgono solo nei giorni feriali e Trenitalia, Trenord e Italo pubblicano sui loro siti ufficiali l’elenco completo dei treni garantiti. Sono sempre garantiti, anche in caso di sciopero di 24 ore, gli Eurocity EC82 e EC83 tra Bologna e Monaco/Vienna, gestiti da Trenord.

Come raggiungere gli aeroporti di Milano Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Raccomandazioni e domande frequenti per i viaggiatori Per evitare brutte sorprese si invitano i viaggiatori a verificare sempre gli aggiornamenti sui siti ufficiali di Trenitalia, Trenord e Italo; programmare i viaggi nelle fasce di garanzia o valutare mezzi alternativi; evitare gli orari critici, in particolare tra le 9.01 e le 17; richiedere il rimborso in caso di cancellazione del treno o rinuncia preventiva, attraverso web form, call center, biglietterie o posta. Cosa succede se il mio treno è cancellato? In caso di treno cancellato, si può ottenere un rimborso totale. Anche se si rinuncia spontaneamente al viaggio, si ha diritto al rimborso, purché la richiesta avvenga prima della partenza. Dove trovo l'elenco dei treni garantiti? Sui siti ufficiali di Trenitalia, Trenord e Italo, nella sezione "treni garantiti". I treni internazionali sono coinvolti? In parte sì. Alcuni collegamenti Eurocity da/per Vienna e Monaco saranno garantiti, ma è sempre meglio verificare nel dettaglio. Lo sciopero interessa anche il trasporto merci? Sì, la mobilitazione indetta da USB coinvolge anche il settore delle merci e il trasporto locale su rotaia. Posso viaggiare in sicurezza nelle fasce garantite? Sì, si tratta delle fasce orarie protette per legge. Consulta l'elenco ufficiale dei treni garantiti per sapere quali sono confermati in quelle fasce.