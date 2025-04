Treni, sciopero del personale Fs il 6 maggio: stop di 8 ore

I sindacati hanno confermato l’agitazione del personale Fs per il prossimo martedì. Lo sciopero, in programma dalle 9 alle 17, potrà causare cancellazioni e ritardi su Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Possibili disagi anche prima e dopo l’orario previsto

Rimborsi e cambi viaggio: le opzioni per i passeggeri



Come comunicato da Trenitalia in una nota, non si escludono variazioni al servizio anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo sciopero. I viaggiatori che rinunciano a partire possono richiedere il rimborso: per i treni Intercity e Frecce, entro l’orario di partenza previsto; per i treni Regionali, entro le 24:00 del giorno precedente. In alternativa, sarà possibile riprogrammare il viaggio a condizioni simili, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Informazioni aggiornate su orari e servizi sono disponibili sull’app Trenitalia, sui siti trenitalia.com, trenord.it, trenitaliatper.it, al numero verde 800 89 20 21, presso le biglietterie e il personale di assistenza.