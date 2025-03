Trenitalia, arriva Smart Refund: il rimborso istantaneo per i ritardi

Attraverso all'utilizzo di tecnologie come smart contract e blockchain, Smart Refund è in grado di lavorare simultaneamente a un elevato numero di richieste. Anche in caso di eventi particolari, i rimborsi vengono erogati in tempi molto ristretti e in completa trasparenza, poiché lo stato di avanzamento di ciascuna pratica viene tracciato in maniera non modificabile e pubblica sulla dashboard privata del cliente. Il servizio, prima disponibile solo attraverso lo Smart Caring, da settembre ad oggi ha gestito oltre 200mila richieste, con un tempo medio di risoluzione di circa 25 secondi. Inoltre, Trenitalia è la prima azienda al mondo, del settore ferroviario, a utilizzare la blockchain nelle attività di customer care