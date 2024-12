Trenitalia, da gennaio 2025 rimborsi automatici per i ritardi

Introduzione

Trenitalia si rinnova nel 2025. Non solo con l'arrivo dei Frecciarossa 1000, ma anche con novità per i treni regionali. In caso di ritardi superiori ai 60 minuti, chi ha acquistato un biglietto elettronico si vedrà accreditare in modo automatico sulla carta usata per il pagamento l'eventuale rimborso.

L'indennizzo verrà corrisposto entro 30 giorni e, come previsto dalle regole, è pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 16 euro). Sarà invece al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 8 euro). L'indennizzo non è riconoscuto se l'importo è inferiore ai 4 euro