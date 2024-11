Manovra, tutte le misure della Legge di Bilancio approvate dal governo

Introduzione

Il cammino della Manovra è ancora lungo. Il percorso parlamentare verso la sua approvazione definitiva si prospetta lungo e complicato: non sono solo le opposizioni e le parti sociali che si dicono pronte alla battaglia, ma anche tra gli stessi partiti di governo c'è malcontento per alcuni interventi inseriti nel testo licenziato in Consiglio dei ministri. Se su alcune misure (come il taglio del cuneo fiscale) non dovrebbero esserci sorprese, per altre non si escludono modifiche. Dalle pensioni al lavoro, dalla sanità alle nuove tasse: ecco cosa è entrato per ora nel testo della Legge di Bilancio.