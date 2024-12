Introduzione

Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato lo scorso 3 dicembre, e alcune disposizioni della nuova legge di Bilancio introducono una (piccola) rivoluzione per le trasferte di lavoro: ai fini della deducibilità fiscale di alcune tipologie di spese, dal 2025 scatta l'obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento elettronico.

La Manovra prevede infatti che i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio) non concorrono a formare il reddito se i pagamenti sono effettuati tramite versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (come bancomat, carte di credito o prepagate).

Per le trasferte dentro il Comune, ai fini dell'esenzione del rimborso delle spese di trasporto, non sarà più richiesto di fornire la documentazione dettagliata proveniente dal vettore. Tali spese, come previsto dal recente decreto Ires-Irpef, "potranno essere comprovate e documentate dal dipendente in altro modo".