Introduzione

È stallo sulla legge di Bilancio, che lunedì 16 dicembre sarà ancora sul tavolo della commissione. Entro questa sera scade il termine per i subemendamenti al nuovo pacchetto di modifiche Si allungano quindi i tempi per l’arrivo del testo sui banchi di Montecitorio per la prima lettura. Tra le ultime novità emerse, si va verso un aumento di 8 euro al mese delle pensioni minime; web tax solo per le grandi aziende; giù la tassa sulle plusvalenze delle criptovalute; mini-decontribuzione per il Sud. Protestano le opposizioni contro l'emendamento che aumenta lo stipendio dei 'tecnici' nel governo.