Introduzione

Il governo Meloni tira dritto con la stretta sui bonus edilizi per il 2025. Troppo alto l’impatto sulle casse dello Stato degli incentivi per la ristrutturazione di casa, almeno con l’impostazione che hanno avuto finora. Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e bonus ristrutturazioni nel testo della Legge di Bilancio 2025 vengono tutti ridimensionati.

Se non si interverrà con modifiche in corso d’opera – gli emendamenti presentati per non depotenziare gli incentivi sono molti – sembra quindi che dal prossimo anno chi decide di intervenire sulla propria casa avrà davanti vantaggi ben più bassi di chi lo ha fatto negli ultimi anni. Secondo i dati elaborati dal Caf Acli, come mette in luce Il Sole 24 Ore, tra aggiustamenti e aliquote meno convenienti, una casa su tre rischia di essere penalizzata dal 2025.