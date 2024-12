Superbonus, detrazione ristrutturazione in 10 anni anche parziale

Introduzione

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso un chiarimento sul Superbonus. Nello specifico, ha spiegato che la detrazione fiscale per le spese sostenute nel 2022, che il contribuente può scegliere di distribuire in dieci quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d’imposta 2023, è esercitabile anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022. Non è infatti previsto che questa opzione debba riguardare tutte le spese sostenute nell’anno citato.