Superbonus, contributo a fondo perduto: erogato 100% importo richiesto

Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle che fanno parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Il contributo, come detto, è riconosciuto a condizione che:

a) il richiedente abbia avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

b) il richiedente ha sostenuto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 “spese relative a interventi edilizi, detraibili dall’Irpef con percentuale del 70%, effettuati sull’unità immobiliare per la quale il richiedente ha titolo di possesso o di detenzione nonché a interventi effettuati sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui l’unità immobiliare fa parte. Gli interventi edilizi predetti devono aver raggiunto, alla data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% asseverato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”