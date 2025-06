Bonus bollette, in arrivo sconto a giugno di 200 euro: cosa sapere

Come spiega il sito di Arera, il cittadino o il nucleo familiare ha diritto al bonus sociale se ha Isee non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico oppure non è superiore a 20mila euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico. Ogni nucleo familiare ha diritto a un bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, a uno per la fornitura gas e uno per la fornitura idrica, se sono rispettati i requisiti di ammissibilità. Il bonus per disagio economico è riconosciuto alle forniture nell’anno di competenza dell’attestazione Isee, per 12 mesi. Ogni anno, in presenza di un’attestazione Isee sottosoglia, il nucleo viene inserito nel procedimento automatico. Il nucleo può avere anche diritto al bonus sociale per disagio fisico, se nella casa di abitazione vive una persona gravemente malata che necessita di apparecchiature elettromedicali per supporto vitale

