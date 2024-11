Prima casa, la guida dei notai con le agevolazioni per l’acquisto

Introduzione

Per l'83,2% degli italiani "la proprietà della casa in cui vive rappresenta un fattore di sicurezza e stabilità", il 78,4% ritiene le mura domestiche “l’espressione della propria identità e della propria personalità", mentre secondo il 69,1% "è un investimento sempre sicuro": è questo l'identikit di chi, nel nostro Paese, usufruisce delle agevolazioni per l'acquisto della prima abitazione, stando al rapporto Federproprietà-Censis. Il 50% dei proprietari dichiara che non venderà mai la propria abitazione perché vuole tramandarla in eredità ai figli o ai nipoti.