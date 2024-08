Introduzione

L'Agenzia delle entrate ha appena aggiornato le linee guida per l'acquisto di una casa, con tutte le novità significative in termini di imposte e agevolazioni fiscali. Del resto, in Italia comprare un'abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento.

L'ente intende insomma fornire un quadro chiaro e recente delle principali norme, con particolare attenzione alle agevolazioni per chi acquista una "prima casa" e alle nuove regole per i giovani under 36. Solo "sfruttando" tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, eccetera) si può affrontare con serenità un momento così importante.