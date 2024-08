Bonus casa, ecco quali sono le agevolazioni in scadenza nel 2024

Introduzione

Con la fine dell’anno alcune misure edilizie non saranno più disponibili, oppure saranno depotenziate: è il caso del Superbonus, che scenderà al 65%, oppure dell’Ecobonus, in scadenza.

Finisce anche il tempo a disposizione per accedere al bonus verde, che consiste in una detrazione Irpef del 36% su spese fino a 5mila euro sostenute per alcuni interventi. Il bonus ristrutturazione resta in vigore anche per il 2025. Viene però depotenziato a partire dal primo gennaio: passa al 36% con un tetto di spesa di 48mila euro dal 50% con un totale di spesa di 96mila euro.