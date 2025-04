Cedolino NoiPa, ad aprile arretrati fino a 333 euro per i docenti

Oltre all'indennità per mancato rinnovo, la busta paga del personale della scuola comprenderà anche un altro beneficio. Si tratta dell'importo legato al taglio del cuneo fiscale, cioè la riduzione dei contributi a carico del lavoratore per aumentare il netto in busta paga. Il cedolino di aprile di docenti e personale Ata comprenderà quindi un extra netto tra i 70 e i 100 euro per chi rientra entro i 35mila euro di reddito annuo. Mentre per chi ha un reddito fino a 20mila euro, le percentuali di sgravio sono le seguenti:

7,1% fino a 8.500 euro di reddito

5,3% nella fascia tra 8.500 e 15.000 euro di reddito

4,8% da 15.000 a 20.000 euro di reddito

Per chi invece supera i 20mila euro di reddito ma resta entro i 32mila annui, avrà diritto a una detrazione aggiuntiva di 1.000 euro