Pasqua, rincari sui voli per il Sud fino al 470%. I prezzi

Introduzione

In vista di Pasqua e dei ponti primaverili, un aereo per il Sud arriva a costare fino al 470% in più rispetto ai giorni non festivi. Lo denuncia Assoutenti in un report, in cui ha analizzato i rincari sulle tratte da Milano, Torino, Genova e Roma. E non va meglio nemmeno per treni e pullman, che vedono prezzi in forte crescita. "Il governo deve intervenire per evitare un salasso sulle tasche degli italiani calmierando le tariffe in vigore nei giorni di festa", è l'appello dell'associazione