Bonus prima casa anche sulla seconda? I chiarimenti della Cassazione

Introduzione

Alcuni contribuenti si chiedono se il "bonus prima casa" può essere riconosciuto anche in caso di acquisto di una seconda abitazione. La risposta è sì, a patto che entro un anno dall'atto di compravendita il vecchio immobile, su cui è stato applicato il medesimo bonus, venga venduto.

Una recente ordinanza della Cassazione ha ribadito questo concetto, anche qualora la casa sia inagibile a causa di un terremoto avvenuto prima dell'acquisto della seconda casa. Qui il contribuente non può avvalersi delle "cause di forza maggiore", perché all'atto dell'acquisto sussisteva già l'inagibilità. Non c'è stata dunque, secondo i giudici, una "causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile".