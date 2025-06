Acconto Imu 2025, scadenza prima rata 16 giugno: cosa sapere

Dal tributo patrimoniale sono esclusi i proprietari di prime case ad eccezione di quelle che rientrano nelle categorie catastali A-1, A-8 o A-9 come abitazioni di lusso, ville e castelli. L’imposta riguarda inoltre tutte le seconde case, a prescindere dalla categoria catastale, gli immobili commerciali come capannoni, negozi, uffici e alberghi, le aree edificabili e i terreni agricoli con alcune eccezioni. Oltre ai proprietari, l’Imu è dovuta per gli usufruttuari e per chiunque detenga un diritto reale di godimento (uso, abitazione, enfiteusi), inclusi i concessionari di aree demaniali e i locatari di immobili in leasing. Ecco come si calcola.

