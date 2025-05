Immobiliare, che casa cercano gli italiani? Trilocale e ristrutturata

I dati di Google Trends per il 2025 confermano e arricchiscono questa tendenza: per i trilocali e le case indipendenti emerge una forte correlazione con la ricerca di "spazi aperti". Tra le ricerche più frequenti si trovano infatti "trilocale con giardino", "trilocale con terrazzo Milano", "trilocale con giardino privato”. Anche per "Casa indipendente", la richiesta di spazi esterni è preponderante, come dimostrano ricerche quali "piccola casa indipendente con giardino", "casa indipendente in vendita con terrazze", "case indipendenti con giardino economiche"