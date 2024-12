Bonus in scadenza nel 2024, quali incentivi spariranno nel 2025

Introduzione

L'anno si sta per concludere e dal 31 dicembre 2024 diversi bonus e agevolazioni fiscali scompariranno, mentre altri incentivi sono stati confermati anche per il 2025 ma con modifiche in senso restrittivo. Dal Superbonus agli altri incentivi edilizi, fino al bonus decoder tv e colonnine: ecco cosa cambia con l'anno a venire