Bonus anziani da 850 euro, quando arriva e come richiederlo. La guida

Introduzione

Si chiama "assegno di assistenza" per gli over 80, ed è una quota integrativa pari a 850 euro mensili che si aggiunge all'indennità di accompagnamento, fissata a 531,75 euro. In vigore dal primo gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026, il bonus può essere utilizzato per "remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici", ma anche per "l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese".

Per ottenerlo bisogna avere un'età angrafica di almeno 80 anni e un "bisogno assistenziale gravissimo", che dovrà essere valutato dall'Inps. È poi necessario avere un Isee sociosanitario non superiore a 6mila euro e essere già titolari dell'indennità di accompagnamento, oppure avere tutti i requisiti per vedersela riconoscere. Al momento non sono ancora note le modalità attuative del bonus: si aspetta il decreto dedicato. È tuttavia probabile che il bonus verrà gestito dall'Inps tramite procedura telematica.