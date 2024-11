Bonus anziani, agevolazioni e sconti attivi (e in arrivo nel 2025)

Introduzione

A partire dal 1°gennaio 2025, fino al 31 dicembre 2026, scatterà il cosiddetto bonus anziani, introdotto in via sperimentale dal d.lgs. n.29 del marzo 2024. Si tratterà di un assegno dall’importo di 850 euro al mese, da utilizzare per le spese sostenute per i servizi di cura e di assistenza, dedicato a chi ha più di 80 anni e versa in condizioni di non autosufficienza.

I requisiti prevedono quindi che il beneficiario abbia un Isee non superiore ai 6mila euro, che sia titolare dell’indennità di accompagnamento (o comunque che potrebbe riceverla) e che sia in un livello di bisogno assistenziale “gravissimo”, da far certificare a una commissione dell’Inps. L’assegno si aggiungerà a quello per l’indennità di accompagnamento, fissato a 531,76 euro mensili, per un totale di 1.381,76 euro. Esistono però già diverse altre misure a favore degli anziani, alcune già in vigore e in arrivo. Ecco quali sono le principali.