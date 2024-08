Introduzione

Dal 1° gennaio del prossimo anno e fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, sarà in vigore una nuova forma di aiuto per le persone più avanti con l'età non autosufficienti. Si tratta della misura di cui agli articoli 34 e seguenti del Decreto Anziani, una quota integrativa di 850 euro mensili da sommare all’indennità di accompagnamento, nel 2024 fissata a 531,76 euro. L'importo si potrà utilizzare solamente per remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore. Non tutti però potranno accedere alla prestazione universale: ecco tutto quello che c'è da sapere