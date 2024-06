Introduzione

Secondo l’Istat, dal 2023 i costi per l’assunzione e il mantenimento di un assistente familiare sono cresciuti in media del 10%. L’incentivo, finanziato con fondi del Pnrr, dà la possibilità di usufruire di una decontribuzione totale per 2 anni, tanto per gli oneri previdenziali (Inps) quanto per i versamenti assicurativi all'Inail.

Si ha diritto all'agevolazione sia in caso di prima assunzione che di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, a meno che il rapporto non sia cessato nei 6 mesi precedenti l'invio della domanda. Tra i requisiti, il nucleo familiare deve avere un Isee in corso di validità non oltre i 6mila euro, occorre inoltre la condizione di non autosufficienza dell’anziano con più di 80 anni e in possesso dell’indennità di accompagnamento