Carovita, salari giù nonostante aiuti anti-inflazione

L'aggiustamento dei conti pubblici a cui il nostro Paese è chiamato per rispettare le regole Ue di bilancio è in parte la conseguenza dei massici aiuti pubblici distribuiti per l'emergenza Covid e per attutire gli effetti dell'inflazione. Difficile dire se questi sostegni abbiano compensato la perdita di potere d'acquisto subita dagli italiani, che - come evidenziato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio - hanno visto i loro stipendi diminuire in termini reali, cioé tenuto conto della corsa dei prezzi