Concorso Carabinieri 2025, il bando per 4.918 nuovi allievi

È stato reso pubblico il bando di concorso per gli allievi carabinieri del 2025, aperto a uomini e donne in possesso dei requisiti richiesti. La selezione sarà basata su titoli ed esami e porterà al reclutamento di 4918 nuovi allievi in "ferma quadriennale". La scadenza per presentare domanda online è fissata al 7 luglio 2025, per iscriversi bisognerà recarsi sul sito dei carabinieri nell'area dei concorsi e seguire l’apposito iter. Una volta ammessi, i richiedenti dovranno affrontare le prove previste nel bando: quella scritta di selezione, poi quella di efficienza fisica, e infine gli accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica e attitudinale. Al concorso potranno partecipare i cittadini italiani con diploma di scuola superiore ed un massimo di 24 anni. Per i volontari in ferma prefissata iniziale ("VFI") e quelli in ferma prefissata in servizio da almeno 12 mesi ("VFP1" e "VFP4") il limite è invece di 25 anni.