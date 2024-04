Bonus colf e badanti, da oggi è possibile fare domanda: i requisiti

A partire dall'1 aprile è possibile richiedere la misura che prevede la decontribuzione totale per coloro che assumono collaboratori per l'assistenza di anziani con almeno 80 anni, non autosufficienti e titolari di indennità di accompagnamento. Si ha diritto all'agevolazione sia in caso di prima assunzione che di trasformazione del contratto a tempo indeterminato