Pnrr, niente contributi per chi assume badanti per anziani over 80

Nel decreto Pnrr, approdato lunedì 26 febbraio in Consiglio dei ministri, è previsto lo stop dei contributi per 2 anni per il datore di lavoro domestico che assume badanti per assistere persone ultraottantenni. Attenzione, però, ai requisiti: gli anziani devono essere titolari di indennità di accompagnamento e chi richiede il beneficio deve avere un Isee non superiore a 6 mila euro