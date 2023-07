Salario minimo, dai portieri alle colf: chi guadagna meno di nove euro

Le opposizioni hanno presentato una proposta di legge per introdurre una soglia minima alle retribuzioni di nove euro lordi l'ora. Inferiori a questo livello le paghe d'ingresso di operai agricoli, colf, badanti e impiegati della vigilanza privata. Questi ultimi hanno da poco rinnovato il contratto nazionale: si parte da poco più di 5 euro ascolta articolo

Lavorare nella portineria di un condominio a cinque euro e cinquanta centesimi lordi l’ora o fare la guarda giurata a poco più di sei euro. Non stiamo parlando del far west delle paghe ma del minimo previsto in un contratto collettivo nazionale di lavoro, cioè un accordo siglato da imprese e sindacati. Cosa prevede il contratto nazionale E’ il caso dei servizi di sicurezza e vigilanza privata, un settore da 100mila addetti, che ha protestato per mesi per avere stipendi più alti e che ha da poco siglato un’intesa che porterà, a regime, 140 euro in più al mese. Per chi però si trova al livello più basso d'impiego, il minimo parte da poco più di cinque euro. Questo è quanto raggiunto, dopo lunghe trattative, dalle maggiori confederazioni datoriali e Cgil, Cisl e Uil. E va peggio a chi ha la paga regolata da un accordo fra associazioni di imprese e sigle sindacali emergenti, cioè uno di quelli che spesso è definito “contratto pirata”.

Salario minimo per legge, la proposta Siamo, in ogni caso, di fronte a un salario d’ingresso inferiore a quanto le opposizioni in Parlamento vorrebbero fosse stabilito per legge: 9 euro lordi l’ora, senza conteggiare trattamento di fine rapporto e tredicesima. Quello della vigilanza non è l’unico settore nel quale una soglia minima potrebbe contribuire ad alzare gli stipendi. Anche chi lavora nei campi o per colf e badanti si parte da retribuzioni molto magre. In Italia sono quasi due milioni gli italiani al di sotto dei nove euro e si arriva a 4,6 milioni se non si tiene conto di liquidazione e tredicesima.