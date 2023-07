Salario minimo, cosa succede nel caso dei collaboratori domestici

Le opposizioni fanno fronte comune sul salario minimo : tutti i partiti fuori dalla maggioranza, tranne Italia Viva, hanno chiesto che venga fissato per legge un minimo di 9 euro all’ora, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Ma quanti sono i lavoratori che, a oggi, prendono meno di 9 euro lordi in Italia? Bisogna distinguere se si conteggiano anche il Tfr e le 13esime oppure no. Sulla base di dati Inps, nel primo caso il numero arriva a due milioni; nel secondo tocca i 4,6 milioni di persone. In altre parole, significa che quasi un terzo dei lavoratori privati ha una paga più bassa della media prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro: 11,70 euro all’ora nel 2020. Una buona fetta di questi, guardando soltanto al lavoro regolare, è composta dai lavoratori domestici: 490mila tra colf, badanti e babysitter prendono meno di 9 euro all’ora, pur contando Tfr e 13esima.

I numeri del lavoro domestico in Italia

Nel 2021, secondo i dati di Osservatorio Domina, i lavoratori domestici regolari erano in tutto 961.358. Il settore è però quello in cui c’è il maggior numero di lavoratori in nero (oltre la metà, 52,3%). I datori di lavoro sono in tutto 2,1 milioni: 1 milione regolari, 1,1 irregolari. La spesa totale delle famiglie arriva a 15,1 miliardi di euro, così divisi: 8,1 pagati in modo regolare e sette in modo irregolare.

Collaboratori domestici regolari, qual è la paga minima oraria

Qual è la paga minima oraria stabilita per i collaboratori domestici regolari? Le cifre (lorde) sono diverse a seconda dello specifico lavoro svolto: per chi è assunto come colf è di 5,27 euro l’ora; per i babysitter 6,58 euro; per i badanti di 6,99 euro; per gli assistenti familiari qualificati 9,36. A queste vanno però aggiunte voci come ferie e Tfr. Tuttavia, la media del guadagno di questi lavoratori non coincide per forza con la paga minima oraria. “Dipende da zona a zona, grandi città e piccoli paesi, Nord e Sud. Una colf in città grandi e medie tra i 10 e i 12 euro all’ora. Ma in tutto il Paese buona parte dei nostri lavoratori è al di sotto di questa soglia fatidica dei 9 euro”, spiega a Sky TG24 Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, il sindacato dei datori di lavoro domestico. Che però precisa: “Non sappiamo come questa soglia verrebbe calcolata: se si fa riferimento a tutte le retribuzioni dirette, annuali e pluriennuali, e/o al solo orario di lavoro svolto, le differenze sono notevoli”. Secondo Zini, rimane comunque “un dato di fatto” e cioè che si tratta di “un settore di lavoro che, come datori, definiamo povero perché non viene ammessa la deducibilità del costo del lavoro dalla dichiarazione dei redditi. Sicuramente porterebbe dei vantaggi alla famiglia che molto probabilmente, nel giro di uno o due rinnovi dei contratti di lavoro collettivi, si riverserebbero anche in parte sui lavoratori”.