Salario minimo, ecco quanti italiani guadagnano meno di 9 euro l'ora

Lavorano nelle nostre case come domestici, nei campi agricoli, negli hotel, nella vigilanza e nelle pulizie, portano la pizza a domicilio ma si trovano anche in fabbriche e uffici. E’ l’esercito di italiani che guadagnano meno di nove euro lordi l’ora, la soglia al di sotto della quale le opposizioni in Parlamento vorrebbe fissare il salario minimo per legge.

I lavoratori a paga bassa

Ma quanti sono? A dircelo è un rapporto dell’Inps, che ha il polso della situazione, poiché riceve dalle imprese tutti i dati che servono per avere un quadro preciso. Emerge così che nel nostro Paese quasi due milioni di lavoratori prende meno di nove euro l’ora, se consideriamo nella retribuzione anche la tredicesima e il trattamento di fine rapporto, che – però – sono soldi che arrivano in tasca quando si lascia l’azienda. Si tratta di circa il 13% di tutti coloro che sono impiegati nel settore privato, con percentuali molto alte tra colf, badanti e chi è occupato nell’agricoltura.