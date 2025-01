Benzina, fino a 2,4 euro al litro in autostrada. Le tratte più "care"

Introduzione

Il rialzo del prezzo dei carburanti si fa sentire in alcune tratte autostradali, tra cui l'A1, dove la benzina in modalità servito è arrivata a toccare quota 2,4 euro al litro. È la denuncia del Codacons. Non che la situazione sia migliore in altri tratti, tra cui l'A21 (2,399 euro/litro), A14 (2,359 euro/litro), A11 (2,349 euro), 2,345 euro sulla A7. E in modalità self? Resta comunque sopra i 2 euro al litro su A14, A4, A22 e A1.

Una situazione non certamente rosea per gli automobilisti, su cui vengono scaricati - sottolinea l'associazione di consumatori - i maggiori costi applicati a rivenditori e gestori per la quota d'obbligo di miscelazione annuale dei biocarburanti. E ci sono anche "speculazioni sul petrolio" che hanno portato nelle ultime ore a un rialzo delle quotazioni. Che tuttavia, sottolinea ancora il Codacons, "non sembrano giustificare livelli così elevati dei listini registrati in autostrada".