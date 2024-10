Carburanti, nel 2023 famiglie hanno speso 47,5 mld: metà va in tasse

Introduzione

Secondo i calcoli del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), le vendite di benzina e gasolio lo scorso anno sono risultate pari a 31,5 milioni di tonnellate (circa 8,2 milioni di tonnellate la benzina, 23,3 milioni il gasolio), per un controvalore di circa 70,9 miliardi di euro a carico di cittadini e imprese. Le famiglie italiane nel 2023 hanno speso in carburanti 47,5 miliardi di euro, con un incremento dei consumi del 9,3% nel triennio 2021-2023.



“Su benzina e gasolio continua a pesare come un macigno la tassazione, che piazza l'Italia ai vertici in Europa”, ha spiegato il centro di ricerca. Oggi, ha aggiunto, su ogni litro di benzina acquistato ai distributori il 60,1% se ne va in tasse (accise e Iva). Sul gasolio il peso della tassazione è ora del 56,3%, pari a 0,907 euro al litro. “Qualsiasi ritocco delle accise, indipendentemente se riferite a benzina o gasolio, provocherebbe uno tsunami economico con effetti a cascata su milioni di soggetti”, dice il Crc