Carburanti, come potrebbe funzionare il riallineamento delle accise

Nel documento del Piano strutturale di bilancio si parla dell’intervento per “avvicinare" le tasse di diesel e benzina. Le due cifre dovrebbero essere molto simili tra loro. Possibile anche che questo avvenga nei prossimi anni e non subito. Intanto il ministro Giorgetti ha spiegato che questa ipotesi non riguarderebbe gli autotrasportatori. Di questo si è parlato nella puntata del 9 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

L'annunciato riallineamento delle accise sui carburanti continua ad agitare il dibattito politico. L’intervento è ancora da definire, anche per le tempistiche. Il ministro Giorgetti ha spiegato che questa ipotesi rientra nella riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, come previsto in Europa. E ha assicurato che “probabilmente ci sarà una riduzione della benzina e un innalzamento del gasolio, cercando di evitare contraccolpi per le categorie che utilizzano il gasolio per scopi professionali”. Lo faremo "con gradualità”. Poi ha precisato che l’intervento non riguarderebbe gli autotrasportatori. Di questo si è parlato nella puntata del 9 ottobre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.