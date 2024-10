Diesel, in Italia il più tassato d’Europa: i dati su accise e consumi

Il governo è sceso in campo per smentire le voci circa un aumento delle accise sui carburanti. Sarebbe invece allo studio un intervento di rimodulazione, peraltro già previsto dalla delega fiscale come ha dichiarato il sottosegretario Freni. Il diesel italiano è oggi il più tassato d’Europa e costerebbe 215 euro in più all'anno, a consumo invariato, se lo Stato decidesse di eliminare i sussidi presenti. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 3 ottobre 2024