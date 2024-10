Aumento accise gasolio, Assoutenti: "Sarebbe stangata da 3.1 miliardi"

Potrebbero presto arrivare delle cattive notizie per tutti gli automobilisti in possesso di un mezzo a diesel, per il possibile aumento delle accise sul diesel inserito all’interno del Tax expenditures. Assoutenti: "Sarebbe una stangata da 3,1 miliardi di euro per gli automobilisti"

"No all’ aumento delle accise per il gasolio. Sarebbe una stangata da 3,1 miliardi di euro sugli automobilisti". Così Assoutenti boccia l’ipotesi di rialzo delle accise sul gasolio previsto dal Piano strutturale di bilancio allo studio del governo. "Su ogni litro di gasolio acquistato dagli automobilisti italiani - spiega Assoutenti - il 56,1%, pari a 0,91 euro al litro ai prezzi attuali, se ne va in tasse a titolo di Iva e accise. Situazione anche peggiore per la benzina, dove la tassazione pesa per il 59,8%, pari a 1,04 euro per ogni litro di verde".