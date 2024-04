Come si compone il prezzo della benzina? Il peso di Iva e accise

Il costo dei carburanti, nelle ultime settimane, è tornato nuovamente a salire, raggiungendo livelli non molto distanti da quelli del 2022, ma c’è anche da considerare l’inflazione. Guardando i dati dal 2008 si nota come ci siano stati periodi nei quali benzina e gasolio costavano molto di più. Ad oggi sono pochi i benzinai in Italia che registrano prezzi al self sopra i 2 euro al litro. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 aprile