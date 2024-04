Il prezzo della benzina torna a salire, ecco dove costa di più

Le ultime medie

Nel dettaglio, queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta. Benzina self-service a 1,914 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,920, pompe bianche 1,900), diesel self-service a 1,808 euro/litro (-1, compagnie 1,814, pompe bianche 1,795). Benzina servito a 2,051 euro/litro (+1, compagnie 2,095, pompe bianche 1,964), diesel servito a 1,948 euro/litro (-1, compagnie 1,992, pompe bianche 1,860). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,321 euro/kg (-1, compagnie 1,342, pompe bianche 1,304), Gnl 1,155 euro/kg (+1, compagnie 1,149 euro/kg, pompe bianche 1,159 euro/kg). Questi, invece, sono i prezzi sulle autostrade: benzina self-service 1,996 euro/litro (servito 2,255), gasolio self-service 1,911 euro/litro (servito 2,176), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,472 euro/kg, Gnl 1,176 euro/kg.

Le aree più care

Nei giorni scorsi, come rileva anche il quotidiano “La Stampa”, sono stati segnalati prezzi anche più elevati con la benzina a 2,5 euro al litro, o anche superiore. E il Codacons, visti gli aumenti, ha voluto lanciare l'allarme, soprattutto in considerazione degli effetti del caro carburante in vista dei ponti di primavera. L'associazione ha stilato anche una mappa dei prezzi in tutto il Paese ed il record di vendita si è registrato in un distributore di Capolago, in provincia di Varese, che il 10 aprile vendeva la benzina servita a 2,854 euro al litro. Il prezzo più alto, considerando le rilevazioni al 12 aprile, era quello proposto sulla A21 Piacenza-Brescia, con un litro di verde servito a 2,549 euro. Sempre sulla stessa tratta, nella Alessandrino, prezzi registrati a 2,499 euro al litro. Nell'ambito della rete urbana le due regioni più care sono risultate, di recente, Piemonte e Liguria in modalità servito, con prezzi registrati intorno ai 2,4 per la benzina e 2,5 euro per il diesel, ma anche la provincia di Palermo. Prezzi in aumento anche in provincia di Benevento (2,572 euro per la benzina e 2,550 per il diesel) e di Modena, con la benzina a 2,509 euro al litro. Come ricorda il ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunque, esistono anche tanti distributori che propongono prezzi al di sotto della media, in modalità self.

