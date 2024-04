Benzina, superati i 2 euro al litro: perché il prezzo salirà ancora

Nuovi rincari per i carburanti, che registrano prezzi medi superiori ai 2 euro al litro e in autostrada anche oltre i 2,5 euro al litro. L’esecutivo fa sapere che per ora non interverrà. “Esiste già una disposizione che in relazione a modifiche dei prezzi fa scattare un adeguamento, se si verificano le circostanze previste partirà. È evidente a tutti che il prezzo della benzina non dipende dalle decisioni del governo", ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti