25 aprile, Festa della Liberazione: cosa fare a Torino

Per celebrare l''80esimo anniversario della Liberazione la città di Torino propone un ampio calendario di iniziative che alle tradizionali commemorazioni istituzionali affianca dibattiti, letture e incontri

Anche Torino, come le principali città italiane, il 25 aprile celebra l'80esimo anniversario della Liberazione d'Italia per ricordare la lotta dei partigiani e delle partigiane che ha portato nel 1945 a riconquistare le libertà negate dal nazifascismo. La Città di Torino, in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte, il Polo del ‘900 e associazioni e istituzioni culturali, propone un ampio calendario di iniziative che alle tradizionali commemorazioni istituzionali affianca dibattiti, letture, aperture straordinarie, incontri dedicati alle scuole, proiezioni di film e concerti.





Il corteo

Nel capoluogo torinese il programma inizia la mattina con la deposizione di corone ai cippi partigiani e una cerimonia ufficiale al sacrario del Martinetto. Alle 10 partirà il corteo da corso Siccardi con arrivo in piazza Castello, dove si svolgerà la manifestazione pubblica. Interverranno rappresentanti di ANPI, sindacati e istituzioni locali. In serata, musica dal vivo e letture sceniche nei teatri e negli spazi sociali. Dopo gli interventi istituzionali, il corteo prosegue fino alla Bocciofila Cavorettese.

Altri appuntamenti

Il Ballo della Liberazione

25 aprile 2025 alle ore 18.00, replica alle ore 21.00

MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile

La Gianpaolo Petrini Big Band e la JcT Big Band di Valerio Signetto si alterneranno sul palco per dare vita a un duello musicale dal forte impatto emotivo. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Swing della Liberazione

25 aprile 2025 alle ore 12.00

Museo del Risorgimento

Le voci delle CFM Singing Student, allieve dei corsi di canto jazz di Eleonora D’Ettole, Silvia Pellegrino e Sonia Schiamone, accompagnate dai pianisti Silvia Cucchi e Guido Canavese, reinterpretano melodie senza tempo. A seguire, la CFM Ellington Band, diretta dal maestro Claudio Chiara, ripercorre l'evoluzione dell'orchestra jazz. Ingresso con biglietto del museo fino a esaurimento posti.