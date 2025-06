Meteo, in arrivo temporali e grandinate: ecco quando e dove

Una saccatura atlantica in discesa verso la Penisola Iberica sta favorendo l'afflusso di masse d’aria calda di origine sahariana verso il Mediterraneo centrale. Questa configurazione barica, divenuta ormai ricorrente negli ultimi anni, ha spesso anticipato l’arrivo delle prime ondate di calore già tra maggio e giugno, mesi che un tempo erano caratterizzati da condizioni più miti e primaverili. A nord delle Alpi, però, lo scenario cambia drasticamente: è qui che l’aria rovente africana entra in conflitto con correnti più fresche e umide provenienti dall’oceano Atlantico, creando una zona di marcato contrasto. In questo settore, nelle ultime 24-48 ore, si sono sviluppati violenti temporali, in particolare tra il nord della Spagna e il sud della Francia, dove si sono registrati anche picchi termici da record nei giorni precedenti.