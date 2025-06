Supermercati aperti il 2 giugno: quali sono e gli orari

Da Esselunga a Pam, molti supermercati oggi, 2 giugno, resteranno aperti con orari regolari o ridotti. Alcune catene, come Coop, hanno scelto la chiusura totale per la Festa della Repubblica. In altri casi, l’apertura varia da punto vendita a punto vendita

Oggi, lunedì 2 giugno 2025, si celebra la Festa della Repubblica . Come ogni anno, molti supermercati e negozi in Italia resteranno chiusi per onorare questa ricorrenza, ma diverse catene hanno deciso di mantenere aperti alcuni punti vendita, anche se con orari ridotti o speciali. In alcune città e catene sarà quindi possibile fare la spesa, ma è bene informarsi prima di uscire di casa per evitare spiacevoli sorprese. Ecco quali supermercati saranno operativi e con quali modalità e quali invece osserveranno la chiusura.

Esselunga, Conad e Carrefour: gli orari

Nel caso di Esselunga, la maggior parte dei punti vendita sarà aperta dalle 8 alle 20, ma alcune sedi adotteranno un orario ridotto. Per conoscere nel dettaglio l’orario del negozio più vicino, è necessario consultare il sito ufficiale. Anche Conad assicurerà il servizio su tutto il territorio nazionale, ma in alcune località l’orario di apertura potrebbe subire variazioni. Eventuali cambiamenti sono segnalati online sul portale della catena. Carrefour, invece, non prevede alcuna chiusura per la giornata del 2 giugno, ma gli orari possono cambiare a seconda del punto vendita: anche in questo caso è consigliabile verificare sul sito web aziendale.



Eurospin, Lidl, Coop e Bennet



Eurospin e Lidl non offrono indicazioni generali sull’apertura festiva: ogni negozio seguirà una propria organizzazione. Per sapere se il supermercato più vicino è aperto e in quali orari, è necessario accedere ai rispettivi siti web, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate. Discorso opposto per Coop, che ha deciso di tenere chiusi tutti i suoi oltre mille punti vendita in Italia per l’intera giornata. Le aperture riprenderanno regolarmente da domani, martedì 3 giugno. Bennet, al contrario, sarà regolarmente aperto oggi, con orario continuato dalle 8 alle 20. Anche molti punti vendita Aldi potrebbero non essere operativi: non viene garantita l’apertura e le eventuali chiusure o variazioni d’orario sono consultabili online.



Iper, MD, Pam e Unes



Infine, la catena Iper ha confermato l’apertura dei supermercati per lunedì 2 giugno, garantendo l’orario continuato nella maggior parte delle città e dei comuni. Per quanto riguarda MD, non esiste una linea unica per tutti i negozi: alcuni resteranno aperti per l’intera giornata, altri adotteranno turni ridotti. Anche in questo caso, i dettagli aggiornati sono disponibili online. Sia Pam che Unes hanno scelto di ridurre gli orari di apertura in occasione della festività. Per entrambe, le informazioni utili a conoscere l’orario del punto vendita più vicino sono pubblicate sui rispettivi siti ufficiali.