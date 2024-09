Spesa, supermercati e discount dove risparmiare. La classifica

Come evidenzia l’indagine di Altroconsumo, con il raffreddamento dell’inflazione i prezzi sono aumentati in media dell'1,2%. Nello stesso periodo dello scorso anno l’incremento aveva toccato il 12,6%. Tra i discount In’s Mercato e Lidl risultano le catene più economiche, mentre Bennet e Famila Superstore prevalgono tra i prodotti di marca. Sul fronte delle Regioni primo posto per il Trentino-Alto Adige seguito da Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Tra le città, Cremona è il capoluogo dove è possibile risparmiare di più