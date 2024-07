Introduzione

Nella fotografia scattata dal Codacons su dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il capoluogo della Valle d'Aosta richiede in media 573 euro per l'acquisto di beni e servizi, poco sopra Milano e Bolzano che però prevale su cibi e bevande.

Sull'intero paniere, Napoli risulta con 363 euro il capoluogo più economico, seguito da Palermo. Mentre Catanzaro vanta il carrello della spesa "più leggero": 156,5 euro