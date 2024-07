Introduzione

Il Crc ha elaborato i dati pubblicati sull'osservatorio Mimit, mettendo a confronto i prezzi attuali di una vaschetta di gelato da 1 kg in tutte le città italiane con quelli in vigore nel 2021. I consumi sono in crescita (previsto un aumento annuale del 6%) ma i prezzi sono più alti del 29,6% in 3 anni. Si tratta di aumenti quasi doppi rispetto al tasso di inflazione, che nel triennio 2021-2022-2023 si è attestata al 15,7%. L’artigianale arriva a 28 euro al kg. A Roma un cono costa anche 5 euro