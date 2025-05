Reddito Libertà 2025, domande al via dal 12 maggio. Come fare

Introduzione

Riaprono le domande per il Reddito di Libertà 2025, il contributo economico aumentato fino a un massimo di 500 euro al mese - concesso in un’unica soluzione per massimo un anno - destinato alle donne vittime di violenza.

Il Reddito è rivolto sia alle donne con figli che a quelle senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Il servizio per la presentazione delle nuove istanze sarà online a partire da lunedì 12 maggio