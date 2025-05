Vino, le 27 cantine italiane con fatturato sopra i 100 mln: classifica

Introduzione

Rappresentano il 41% del fatturato 2024 del mercato vitivinicolo italiano e il 47,5% del totale dell'export: sono le "magnifiche 27" del club over 100 milioni, cioè le aziende che hanno chiuso l’ultimo esercizio con più di 100 milioni di incassi e figurano al vertice della classifica delle oltre 100 cantine più grandi d’Italia. Come certificano i dati del Corriere della Sera, si parla d più di 6 miliardi di fatturato totale, 3,8 miliardi di esportazioni, 2,2 di giro d’affari in Italia.

Nella lista delle 27 cantine c’è una new entry: è la Cantina di Conegliano Vittorio Veneto Casarsa, la maggiore cooperativa di primo grado nelle aree di produzione del Prosecco. La neonata supercoop presieduta da Stefano Zanette figura alla 19esima posizione della graduatoria dei “big”. E c’è anche un’uscita: lascia il club la Contri Spumanti, casa spumantistica controllata dalla Hyle Capital Partners, scesa sotto i 100 milioni di fatturato (95,6 milioni).